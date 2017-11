Tunisie: Marco Simone - « Mon respect pour le peuple clubiste est plus important qu'un contrat »

« Dans un contexte d'informations médiatiques où tous les organismes de communication, télévisions, radios, presse écrites et réseaux sociaux donnent des informations diffamatoires, je tiens à confirmer et à souligner que je n'ai jamais demandé, dans le cas d'une séparation à l'amiable, d'être payé jusqu'à la fin de mon contrat. Mon intégrité, ma moralité et mon respect pour le peuple clubiste sont plus importants qu'un contrat ».

Il est entré en négociation avec Ammar Souayah et Chiheb Ellili. Si le premier a décliné l'offre, le second est très intéressé mais tout s'est bloqué parce que Marco Simone exige d'être payé au dernier euro avant de partir.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.