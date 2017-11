Angola: Le pays travaille à l'autonomisation de la femme

Un accord de coopération sur la sécurité et l'ordre public devrait être signé à… Plus »

Lors de son intervention, la ministre Vitória da Conceição a présenté en détaille les mesures et politiques programmatiques adoptées par le Gouvernement angolais en faveur de l'équité des genres, parmi lesquels le Plan Exécutif de combat à la violence domestique, le Plan Municipal Intégré de Développement Rural et Combat à la Pauvreté, l'adhésion de l'Angola à la campagne de l'Union Africaine contre le mariage infantile et la grossesse précoce, ainsi que les actions de promotion de la femme rurale comme l'accès à la terre, la formation de coopératives et l'accès au crédit , entre autres actions.

D'après une note de presse du cabinet de la ministre parvenue jeudi à l'Angop, la gouvernante angolaise a fait l'affirmation durant son intervention à l'espace dédiée à la présentation du rapport de chaque pays durant la 5e Réunion des ministres et responsables pour l'égalité des genres au sein de la CPPL qui se réalise au Brésil sous le thème "L'autonomisation de toutes les Femmes et Jeunes Filles ".

Luanda — Les efforts déployés par les autorités angolaises pour la réduction des inégalités des genres et pour l'autonomisation de la femme ont été relevé mardi à Brasilia, par la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Vitória da Conceição.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.