Angola: Uíge - Un gouvernant garantit l'intervention pour endiguer les ravins

Dans des déclarations faites à la presse au terme de sa visite, Molares D'Abril a précisé que le ravin qui progressait plus dans la ville de Kimbele allait mériter l'intervention du gouvernement central tandis que les autres de petite dimension comme celui au niveau de l'école primaire et à proximité de la cité "11 de Novembro", qui compte 200 résidences, seraient en chargent du gouvernement provincial de Uíge.

Accompagné du vice-gouverneur pour les services techniques et infrastructures de la province de Uíge (nord), Afonso Luviluku, le secrétaire d'Etat a constaté neuf ravins le long du tronçon Sanza Pombo/Buengas, un parcours d'environ 90 kilomètres et trois autres dans la municipalité de Kimbele, dont deux le long de la voie Sanza Pombo/Kimbele et un dans la ville de cette circonscription.

