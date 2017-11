Sénégal: "Plus de 5000 ouvrages" du CEPS à des bibliothèques de la ville de Saint-Louis

Cette initiative du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis a bénéficié de l'appui de la direction du Livre et de la Lecture, ainsi que celui de la librairie Payot et de ressortissants sénégalais établis en Suisse.

Ce dernier a salué le dynamisme du CEPS, affirmant que la structure regroupant les poètes et écrivains de Saint-Louis "mène un travail remarquable pour l'écriture et la lecture".

Les bibliothèques concernées ont reçu chacun un lot de 200 livres, après un tri des ouvrages ensuite répartis selon les orientations et besoins de chaque cible, a précisé le président du CPS, en présence du représentant de l'inspecteur d'académie (IA) et Moustapha Ndiaye dit 'Och", directeur du centre culturel régional Abdel Kader Fall de Saint-Louis.

Le Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis (CEPS) vient de faire don de "plus de 5000" ouvrages aux bibliothèques les moins garnies de la région, une initiative visant à donner "une nouvelle impulsion" à la lecture.

