Les prix de la viande ont aussi baissé de 0,9% et selon la FAO, cela s'explique par l'intensification de la compétition entre exportateurs pour la viande de porc et par le ramollissement de la demande d'importation.

Légère baisse aussi des prix du sucre, avec 0,7%. Une baisse qui s'explique par la faiblesse de la monnaie brésilienne, le plus important exportateur et par des prévisions faisant état de cultures de betteraves plus importantes dans l'Union européenne et d'une meilleure production en Russie.

Mais les prix des produits alimentaires ont baissé de 4,2% pendant le mois, et chute donc pour la première fois depuis mai. Une diminution qui n'est pas étrangère aux cotations internationales du beurre et du lait entier en poudre qui ont diminué en octobre.

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont chuté en octobre en raison de la baisse des prix des produits laitiers et ont donc diminué de 27% par rapport à leur niveau record atteint début 2011, a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

