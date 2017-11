Burkina Faso: Patrimoine national - Un autre cheval de bataille pour l'ARCN

Aussi, cela permettrait d'accélérer les procédures plutôt que nous envoyions le rapport et on considère que le travail est bien ou mal fait. Je pense que c'est une modalité qui peut accélérer le processus de traitement des dossiers en justice».

Donc, explique Pr Ibriga, «pour éviter qu'il ait encore des frustrons entre la justice et l'ASCE-LC par rapport au contenu des rapports, il serait bon qu'il y ait un procureur qui dirigerait les officiers de police judiciaires qui ferait rapport directement au tribunal. Ce qui ferait qu'on n'aura plus à douter de la qualité des rapports.

Selon lui, il y a une évolution au niveau de l'ASCE-LC c'est-à-dire que les contrôleurs d'Etat et les enquêteurs de l'ASCE ont la qualité d'officier de police judiciaire et ces derniers travaillent sous le contrôle d'un procureur.

En plus de ces clarifications conceptuelles, Lus Marius Ibriga a par ailleurs étendu sa communication sur les structures de gestion du patrimoine de l'Etat. Il a présenté de façon chronologique l'évolution qui a eu lieu depuis les années 1970 jusqu'en 2012 avec la création de la direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat (DGAIEE).

Or, les biens appartenant à l'Etat sont les biens qui appartiennent à l'ensemble et qui doivent être mis au service de l'utilité publique d'où la notion de domaine public qui est l'ensemble des biens que l'Etat possède et mis au service de l'utilité publique» a expliqué le conférencier Ibriga.

Eléments constitutifs, apport du public pour cette constitution, et la préservation, sont les notions qui ont été développées par le conférencier Luc Marius Ibriga. Dans cette communication, il s'est agi pour le Pr de procéder à des clarifications conceptuelles en distinguant les notions de biens communs, biens collectifs et intérêt général.

