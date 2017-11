Togo: 'Doing business 2018' - Le Togo conserve son attractivité

Les indicateurs sont utilisés pour analyser les résultats économiques et identifier les meilleures réformes de la réglementation des affaires, en fonction de l'endroit et de l'objectif.

Doing Business mesure les réglementations concernant 11 domaines du cycle de vie d'une entreprise : création d'entreprise, octroi de permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l'insolvabilité.

