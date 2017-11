Cote d'Ivoire: Barrage hydroélectrique - Les travaux ont duré 4 ans

Vital, Révolution, Ariel Sheneh et Yabongo Lova pour ne citer que ceux là. Ces poids lourds de la musique ivoirienne ont fais vibrer le nombreux public composé pour la plupart de jeunes gens de deux sexes venus de tous les quartiers de Soubré et même au delà pour fêter l'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré. Un rêve devenu réalité.

En plus de la voirie, on assiste à l'extension du réseau électrique. Ainsi, de nouveaux poteaux électriques sont sortis de terre et les anciens qui n'éclaircies pas ont été réparés. Les espaces verts refont peau neuve pour embellir la ville.

Les artères ont été retouchées et donnent fière allure à cette localité. En effet, Jour et nuit, l'équipe du Conseil municipal, avec à sa tête le Maire Traoré Lassina, s'est mise à l'ouvrage, pour refaire le toilettage de la ville afin d'accueillir l'hôte de marque.

Aussi, grâce à la promptitude des uns et des autres, La capitale de la Nawa et les villages environnants présentent une image reluisante.

C'est d'ailleurs dans ce cadre, qu'un plan de développement et de réorganisation de la pêche a été initié avec les acteurs principaux du secteur. Les services d'hôtellerie et le commerce ont également connu un essor fulgurant.

Long de 4,5 Km avec un total de 4 groupes, dont 3 de 90 MW et un petit de 5MW, le barrage hydroélectrique de Soubré, constitue un ouvrage important pour notre pays. Car, il va assurer, à moyen terme, l'équilibre de l'offre et de la demande en électricité pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

Avec une puissance de 275 mégawatts (MW) et, faisant ainsi passer la puissance installée de notre pays à environ 2200 MW, soit une augmentation de 804 MW depuis 2011, le barrage de Soubré, après environ 4 années de travaux, est considéré comme le plus grand barrage du pays devant celui de Taabo (210 MW). Projet historique, le barrage de Soubré est le 2ème dans la région, après celui de Buyo qui, lui, construit en 1981, a une capacité de 165MW.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.