Cote d'Ivoire: Conflit à l'Ouest - Wê et Baoulé fument le calumet de la paix

Seuls des messages de paix de tolérance et de solidarité seront délivrés afin que ceux-ci soient transmis aux populations. "Wê et Baoulé sont liés par l'histoire, donc condamnés à vivre ensemble", laissera entendre Sarr Bohe, premier vice-président du conseil régional, au nom de la ministre Anne Ouloto.

Wê et Baoulé diront tous regretter les malheureux incidents de Goin-Débé qui ont fait sept morts, une vingtaine de blessés et des centaines de déplacés.

Le président de l'Alliance Wê, Gouléhi Roussobrio Anatole et Nanan Méa Akessé, chef de la communauté baoulé du Cavally, tout comme Coulayes Victor Emmanuel, le chef de canton central de Guiglo ont tous invité les uns et les autres à s'inscrire dans le vivre-ensemble prôné par le Président Alassane Ouattara pour une paix durable dans la région.

Sous l'égide des élus et cadres mis en mission, le dimanche dernier, par la ministre Anne Ouloto pour le règlement pacifique du conflit du Goin-Débé. En présence du directeur général adjoint de Dgat, Bayo Ibrahim, les protagonistes ont dû se serrer la main et promis que de pareils incidents ne se reproduiraient plus.

Paix, solidarité et tolérance sont les mots clefs de la rencontre de réconciliation tenue hier, à Guiglo, entre les représentants des communautés Wê et Baoulé.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.