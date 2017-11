Sénégal: Dissidents et souteneurs de Khalifa Sall exclus par la coordination du Parti Socialiste de Kaolack

Une rencontre à l'issue de laquelle le secrétariat exécutif national a fermement condamné toute forme de sectarisme, de rébellion et autres actes fractionnistes dans un parti qui offre naturellement un cadre idéal d'expression, de pensées et de la liberté d'opinion.

Dans une assemblée d'évaluation des législatives du 31 Juillet dernier, elle a invité la direction du parti à prendre en compte tous les lois et règlements qui régissent cette décision. Mais avant d'en arriver là, le doyen Alioune Ndiaye, Cheikh Seck et les responsables de jeunes Ndèye Sokhna Guèye, et Pape Mbaye interdisent dés à présent Diokhel Gadiaga, le chef de la bande des dissidents et Cie à parler ou agir au nom du parti socialiste sur toute l'étendue du territoire communal. Une décision commune qui entre en droite ligne avec les conclusions des travaux de la 50ème séance du 14 Octobre dernier.

