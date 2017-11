Sénégal: Ouverture de l'Aéroport International Blaise Diagne et livraison des autoroutes en chantier

La livraison des différentes autoroutes en construction (Thiès-Touba, AIDB-Thiès, Sindia-Mbour) est prévue en décembre 2018.

Cette échéance est trop lointaine pour le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui trouve même qu'avec l'ouverture prochaine de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIDB) de Diass, les travaux devraient aller beaucoup plus vite. Il demande même l'ouverture de l'extension vers Mbour, en avril prochain.

En compagnie du ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, il a visité les chantiers des autoroutes Thiès-Touba et AIDB-Thiès avant-hier, mardi 31 octobre.

L'ouverture, le 7 décembre prochain, de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIDB) de Diass pousse les autorités à vouloir, vaille que vaille, l'achèvement des travaux des autoroutes, Mbour-Sindia, AIDB-Thiès et l'autoroute Ilaa-Touba. En visite sur les chantiers des autoroutes Thies-Touba et AIDB-Thies, avant-hier, mardi 31 octobre, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a demandé aux différentes entreprises en charge de l'exécution des travaux de presser la pas.

«Le tronçon Sindia-Nguékhokh a commencé il y a de cela un an. Quand on est à Sindia, et on reprend la route nationale, tout le temps gagné on le perd à partir de Sindia-Mbour. Donc, le tronçon qui va sortir vers Ngaparou et Somone, il serait important de le livrer pour reprendre la route nationale à partir de Mbour. Au lieu d'attendre jusqu'à décembre 2018 pour aller à Mbour», a-t-il dit à l'équipe en charge de la réalisation de cette partie.

Pour se défendre, les responsables du projet ont insisté sur la difficulté de la traversée de Somone qui est une zone très marécageuse, disent-ils. Une difficulté qui les a poussés à faire recours à des travaux techniques. Pis, ont-ils notifié au Premier ministre, la libération des emprises à Nguékhokh est une autre obstruction à lever pour la livraison rapide de l'ouvrage.

Pour lever ces écueils, Mahammed Boun Abdallah Dionne a dit que le décret est déjà signé et que les occupants illégaux seront déguerpis très prochainement. En dépit de ces problèmes signalés, le Premier ministre a demandé que les équipes soient multipliées, si nécessaire, pour que le tronçon soit livré en avril prochain, à la veille de la fête de l'indépendance.

Mahammed Boun Abdallah Dionne a aussi insisté à ce que la partie de l'autoroute qui va jusqu'à Thiès soit livrée plus tôt que prévu. Il a trouvé trop long l'échéance fixée à 2018. «S'il y a un budget à mettre sur la table, il faut le signaler, a dit Mouhamad Boun Abdallah Dionne. Vous ne gérez pas des projets, mais une problématique, la mobilité», a-t-il dit. La livraison à court terme de cette partie de l'autoroute n'est pas possible à cause des mesures sécuritaires à prendre en compte et l'occupation des emprises sur cette voie, ont insisté l'Ageroute et la société chinoise en charge des travaux de ce tronçon.

Les 10 premiers kilomètres de Ilaa Touba ouvert pendant le Magal

Pour les besoins du Magal de Touba prévu le 8 novembre prochain, les 10 premiers kilomètres de l'autoroute Ilaa Touba seront ouverts au trafic pour les usagers, annonce le Premier ministre. L'ouverture se fera en un seul sens. Et les pèlerins qui quittent Dakar peuvent emprunter l'autoroute jusqu'au contournement de Thiès pour prendre la route nationale n°3. L'inverse sera fait au retour. 70 km de ce tronçon, long de 113 km, sont bitumés et 98% des terrassements ont été effectués. Au total, le taux d'exécution du projet est évalué à 58%. Ilaa Touba, c'est 113 km d'autoroute à péage qui commence par la route Thies-Sindia. Elle se termine à Touba sur l'autoroute Ngabou-Touba. Elle est construite en 2 fois 2 voix extensibles à 2 fois 3 voies.