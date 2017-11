Sénégal: Ouverture de l'Aéroport International Blaise Diagne - Tout est fin prêt pour un démarrage effectif le 7 décembre

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé avant-hier, mardi 31 octobre, un conseil interministériel consacré à l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne.

L'objet de cette rencontre est de procéder à une évaluation de toutes les diligences qui étaient requises pour la mise en œuvre et l'ouverture fonctionnelle de l'infrastructure. A l'issue de cette rencontre, le porte parole du gouvernement, Seydou Gueye qui faisait face à la presse a assuré que tout est fin prêt pour un démarrage effectif des activités de l'aéroport le 7 décembre.

Tout est prêt l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) le 7 décembre à 12 heures et avec un fonctionnement optimum de l'ensemble des infrastructures. L'assurance est du secrétaire général du gouvernement Seydou Gueye qui s'exprimait avant-hier, mardi 31 octobre à l'issue d'un conseil interministériel consacré à l'ouverture de l'AIBD.

Selon lui, l'aéroport est conçu autour d'un projet avec trois composantes. Une première composante sous forme d'un projet clé en main comprenant toute l'infrastructure aéroportuaire et les travaux d'assistance. Une deuxième composante financée sur le budget qui portait sur les bâtiments administratifs et une troisième composante sur le modèle d'un partenariat public-privé et relative aux infrastructures nécessaires au stockage et au carburant. «La composante une a été réceptionnée en totalité. Donc, sur cette base nous sommes prêts du point de vue des infrastructures aéroportuaires c'est-à-dire de l'aérogare, des passerelles, de la tour de contrôle du pavillon présidentiel, de la piste d'envol avec le balisage du service de lutte contre les incendies a été livrée à 100%», a-t-il laissé entendre.

Et de poursuivre, «pour la deuxième composante qui avait engagé 8 entreprises sénégalaises, nous sommes pratiquement à 90% et la totalité des travaux devra être terminée au 30 novembre. Mais, ce sont des travaux qui n'ont pas de véritables impacts sur l'ouverture et la fonctionnalité de l'infrastructure. Pour la troisième composante, le dépôt carburant, la mise en service est prévue à la fin du mois de novembre».

L'évaluation a également porté sur d'autres points. Parmi ceux-ci, le porte parole du gouvernement a évoqué la question de la navigation aérienne avec l'Asecna. A l'en croire, les équipements ont été calibrés, les tests ont été faits et les qualifications pour les contrôleurs seront délivrées avant le démarrage de l'ouverture de l'aéroport au moins à jour J moins 7. Pour la sécurité, il renseigne que la gendarmerie s'installera au 15 novembre alors que la douane est déjà sur place. Pour le fret, il assure que tout est en place avec des capacités renforcées de 5600 m2 et une capacité d'exportation de 50 mille tonnes par ans.

Dakar-Dem-Dikk assurera le transport

Pour ce qui est du transport des populations vers l'Aibd, Seydou Guèye annonce qu'un système de transport régulier, soutenable pour les populations a été mis en place par le gouvernement pour rendre accessible l'Aéroport. «Les offres ont été examinés. Elles portent sur l'offre de Dakar Dem Dikk avec un système de navette et un système de bus réguliers avec une palette large distribuée en bus climatisés et en navette express qui partent de Dakar, Thiès et Saint-Louis pour l'accessibilité et le transport des sénégalais. Au moins, 5 lignes classiques de transport régulier. La fourchette des prix au départ de Dakar, c'est entre 500 et 1000 Francs maximum», informe-t-il.

Par ailleurs, il ajoute que cette offre de transport à partir de 3D est également renforcée par une offre en système de taxis. Selon lui, 100 taxis seront mis en service avec une montée en puissance qui devrait permettre d'arriver à 500 taxis. Il précise que cela suppose que certaines questions soient prises en charge notamment la réglementation.

«Les textes relatifs aux différentes autorisations requises pour l'exploitation des compagnies de taxis sont en cours d'élaboration et seront validées avant démarrages des activités de l'aéroport», assure-t-il.

S'agissant de l'autoroute à péage, il indique que, les point noirs ont été identifiés, des solutions sont en train d'être prises pour une tarification soutenable c'est-à-dire avec un principe de modulation qui permet une accessibilité et également d'avoir une offre pour les travailleurs de la plateforme aéroportuaire.