Afrique: Doing Business 2018 - Quatre pays africains ont introduit chacun cinq réformes

Selon un communiqué de la Banque mondiale, il ressort dans le rapport Doing Business 2018 que la Mauritanie, le Nigéria, le Rwanda et le Sénégal ont introduit chacun cinq réformes.

Le Rwanda, qui occupe la deuxième place du classement relatif au transfert de propriété, derrière la Nouvelle-Zélande, a encore simplifié les procédures avec la création d'une plateforme électronique, qui a permis de ramener les délais de mutation à seulement sept jours.

Au Sénégal, l'introduction de règles plus strictes pour les audiences préliminaires a réduit le temps de résolution des litiges commerciaux. Les délais d'exécution des contrats y sont par ailleurs passés de 925 à 740 jours. Enfin, la baisse des frais notariés pour la constitution d'une société et des frais de transfert de propriété ont permis de diminuer les coûts liés à la création d'une entreprise et à la cession d'un bien.

En tête du classement régional, Maurice a mis en œuvre quatre réformes portant notamment sur la sous-traitance de la conception et des travaux de raccordement aux égouts, ce qui a permis d'accélérer les délais d'obtention d'un permis de construire, et sur la facilitation du commerce transfrontalier. Le pays a également simplifié le transfert de propriété en réduisant les frais de mutation, en introduisant un dispositif de recours et en publiant les normes de service.

Dans le classement mondial relatif à la facilité de faire des affaires, Maurice ressort au 25e rang, devant le Rwanda (41) et le Kenya (80), les trois économies les plus performantes de la région.

Le raccordement à l'électricité reste l'un des grands points faibles de l'Afrique subsaharienne : en moyenne, il faut 115 jours pour accéder à l'électricité, contre une moyenne mondiale de 92 jours.

«Les efforts de réforme de l'Afrique subsaharienne méritent largement d'être soulignés quand on sait que la région est le théâtre de multiples crises et que de nombreux pays sont en proie aux conflits et aux violences», souligne Rita Ramalho, directrice par intérim du Groupe des indicateurs mondiaux de la Banque mondiale, qui prépare ce rapport.