Cameroun: Institut des sciences pétrolières - L'année académique sur les rails

La cérémonie de lancement a eu lieu mardi sous la présidence du Pr François-Xavier Etoa, recteur de l'université de Douala, tutelle de l'établissement.

Le Pr. François-Xavier Etoa, recteur de l'université de Douala, tutelle académique de l'Institut universitaire des sciences pétrolières et de management (IUSPM), était bien présent à la cérémonie de la 5e rentrée académique de l'Iuspm tenue mardi sur les hauteurs du mont Mbankolo à Yaoundé.

A ses côtés, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Marcel Fouda Ndjodo, le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Armand Ndjodom, le président-recteur de l'Iuspm, le Pr abbé Jean Marie Bodo, et de nombreuses personnalités du monde universitaire, politique, religieux et administratif. Le Pr abbé Jean Marie Bodo, a mis l'accent sur l'importance du capital humain, sur le devenir et l'avenir du pétrole au moment où son cours est au plus bas.

D'où le rôle assigné à l'Iuspm, celui de contribuer à la valorisation des ressources dans la recherche des solutions économiques durables, à même de préserver l'Etat des fluctuations des cours de l'or noir.

En droite ligne du thème de la leçon inaugurale donnée par le Pr. Bruno Bekolo Ebe : « Les économies pétrolières face au défi du capital humain ». Et de présenter l'Iuspm, ses salles de cours, d'informatique, de conférence, de télé-enseignement, sa bibliothèque, son infirmerie, son restaurant... d'une modernité totale. Pour le Pr François Xavier Etoa, recteur de l'université de Douala et tutelle de l'Iuspm, cette dernière, « véritable bijou d'activités cognitives à la vision moderne », répond pleinement aux attentes de la tutelle. « Qualification d'abord, diplôme ensuite, par des enseignements innovants, stratégiques et pointus en ingénierie et management pétrolier, pour satisfaire les attentes de développement industriel de notre pays ». C'est dire si on attend beaucoup de cette institution.