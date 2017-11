Cameroun: Gestion des catastrophes - Un logiciel pour gérer les coûts

Ceci même si nous savons que, les catastrophes naturelles n'avertissent pas », a expliqué le ministre. Et d'ajouter que le renforcement des capacités des personnes appelées à agir et à réagir une fois que l'information est parvenue au centre de décision, permet d'y faire face et de rester mobilisé en permanence.

Pour mieux gérer une catastrophe, les experts internationaux sont unanimes : il faut disposer de la bonne information. Celle qui permet de déterminer à l'avance les coûts que génère l'impact de la catastrophe, qu'elle soit naturelle ou non. Ainsi le pays touché pourrait prendre des décisions appropriées face à une inondation ou à une épidémie de choléra par exemple. C'est pour remédier à cette situation que les membres de la plateforme nationale de réduction de risques de catastrophes issus de différents départements ministériels et du corps des sapeurs-pompiers sont soumis à une session de formation de trois jours depuis hier à Yaoundé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.