Cameroun: Financement du développement en Afrique - Des journalistes de l'UPF outillés

Pour mieux cerner le sujet, l'UPF a fait appel au Pr. Désiré Avom, doyen de la Faculté des sciences Economiques et de gestion de l'université de Dschang. L'orateur dans son exposé s'est focalisé sur les opportunités et les contraintes de ce financement, tout en précisant que le développement de l'Afrique n'est pas une préoccupation récente.

Les travaux avaient pour thème : « Financement du développement en Afrique : Mécanismes, acteurs et opportunités ». A cette occasion, Florence Mvondo, représentante du ministre de la Communication a rassuré les journalistes que cette formation leur donnera des outils pour mieux informer les populations. « Le plus grand problème ce serait d'évoluer avec une presse ignorante », a-t-elle ajouté.

Le Cameroun se veut un pays de réveil au sein duquel la masse critique de journalistes doit saisir les enjeux de financement du développement en Afrique. C'est pourquoi les hommes de média doivent être capables d'éclairer les consciences sur les externalités positives et négatives qui impactent le développement des pays africains. Et pour mieux les édifier sur les enjeux économiques, l'Union internationale de la presse francophone au Cameroun (UPF) a organisé un atelier de renforcement de capacités des journalistes économiques vendredi dernier.

