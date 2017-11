Sénégal: Rapport Doing Business 2018 - Le pays classé à la 140e place devant le...

Les résultats du rapport Doing Business 2018 viennent juste d'être publiés.

Par la magie de la vidéo conférence au siège de la Banque mondiale, la Directrice des opérations de ladite banque pour le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et le Cap-Vert, le ministre de l'Economie des Finances et du Plan Amadou Ba, en compagnie de Mme Khoudia Mbaye, chargée du Suivi du Plan Senegal Émergent et des Investissements étaient connectés avec Niger, Mauritanie et Washington, pour suivre en direct les résultats diffusés à 14 heures précises (heure de Dakar).

Le Sénégal est classé 140e place devant le Niger et la Mauritanie respectivement classés à la 144e et à la 150e places. Le Senegal fait un bon de sept (7) places et une première place en Afrique Subsaharienne