Sénégal: Mairie de Dakar - Le Conseil adopte le compte administratif 2016

En outre, il a regretté la faiblesse de la dotation par rapport aux compétences transférées nées encore de l'Acte 3 de la décentralisation. « Nous avons construit 12 collèges dans le département de Dakar. Nous avons entrepris 10 milliards de FCfa en termes d'infrastructures commerciales pour régler l'affaire des marchands ambulants. Mais, nous attendons l'accompagnement de l'Etat, car le centre Félix Eboué a coûté plus de 6 milliards de FCfa. Nous voulons rendre Dakar plus vivable alors qu'il y a une occupation anarchique des voies publiques », a-t-il poursuivi.

Pour l'exercice budgétaire précédent, le compte administratif était arrêté comme suit : recettes de fonctionnement 22.724.310.942 FCfa, recettes d'investissement 7.310.686.038 FCfa. En effet, dans le rapport de l'inter-commission « Finances et affaires économiques », il est noté que le total des recettes pour l'année 2016 est de 30.034.996.980 FCfa et celui des dépenses est arrêté à 29.765.688.876 FCfa. Ce qui fait un excédent budgétaire de 269.308.104 FCfa.

