Sénégal: Epidémie de dengue - Présence d'une équipe multidisciplinaire à Louga

Une équipe constituée d'entomologistes, de biologistes, de virologistes et de spécialistes des urgences est à Louga pour appuyer les efforts entrepris sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la maladie de la dengue.

La région médicale de Louga a accueilli, hier, une équipe multidisciplinaire venue de Dakar pour appuyer les efforts entrepris sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la dengue. L'équipe en question est conduite par Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle est forte d'une vingtaine de membres et est composée d'entomologistes, de biologistes, de virologistes et de spécialistes des urgences.

Dr Bousso et ses collègues auront essentiellement un rôle de soutien et de coordination de tout ce qui se fait sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la dengue enregistrée à Louga et qui est une maladie virale transmise par les moustiques. « Nous sommes venus pour appuyer, mettre en synergie l'ensemble des efforts déployés sur le terrain par nos collègues de Louga », a-t-il expliqué. En réalité, la mission assignée à cette équipe multidisciplinaire est plus vaste. Sur place, elle aidera à répertorier les nouveaux cas, à avoir une bonne visibilité de la situation, mais aussi et surtout à traquer le vecteur infecté pour le détruire.

Les résultats de ce travail, a fait savoir Dr Bousso, seront visibles dans quelques semaines. « Il n'est pas exclu qu'on enregistre de nouveaux cas. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que le système de lutte est bien en place et qu'on a les moyens logistiques et humains pour faire face à la maladie », a-t-il rassuré. Abdoulaye Bousso a rappelé que des « sites sentinelles » sont mis en place et que le personnel de santé est mobilisé sur toute l'étendue du territoire national. « Désormais, pas besoin d'emmener les prélèvements à Dakar. Avec l'appui de l'Institut Pasteur, qui a mis à disposition un laboratoire mobile, toutes les analyses se font sur place, à Louga, et à temps réel », a soutenu le directeur du Cous.

Appel aux populations

Dr Abdoulaye Bousso a ainsi demandé aux populations de faire confiance aux autorités médicales. Il les a exhortées surtout à garder leur clame et sérénité. « Il n'y a aucune raison de céder à la panique parce que la situation est maitrisée, elle est sous contrôle », a-t-il insisté. Ce qui est attendu des populations est simple : garder propres les domiciles, éviter les réserves d'eau et pulvériser les pots de fleurs et tout autre endroit qui peut favoriser le développement des moustiques. « La prévention est le meilleur moyen de lutte contre cette maladie. Les populations doivent le savoir en respectant les consignes données », a recommandé Dr Bousso, soulignant qu'une équipe s'est rendue à Dahra, mardi, où deux cas ont été confirmés. Tout cela, a-t-il dit, s'inscrit dans la même dynamique d'appuyer l'investigation épidémiologique. Avec le même objectif : parvenir à circonscrire la maladie.