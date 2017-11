Sénégal: Suppression supposée de la Dpg de l'ancien PM Idrissa Seck

Pour le ministère du Travail en charge des relations avec les Institutions où est logé le Centre de documentation et d'information sur les institutions et la gouvernance (Cdiig), la Déclaration de politique générale (Dpg) de l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck n'a jamais été supprimée du site des Archives du Sénégal. Il a fait cette mise au point à travers un communiqué parvenu à notre rédaction.

Dans sa livraison du mardi 31 octobre 2017, le journal "Les Échos" barre à sa Une : « La Déclaration de politique générale de Idrissa Seck introuvable ». Dans le développement de l'article à la page 4 du journal, on retrouve ce titre : « Sabotage de l'histoire de la République : la Déclaration de politique générale d'Idrissa Seck supprimée du site des archives de l'État du Sénégal ». Le service des relations publiques et de la documentation du ministère en charge du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions n'a pas tardé à faire « une mise au point pour rétablir la vérité ». Le Centre de documentation et d'information sur les institutions et la gouvernance (Cdiig), mis en cause, est logé à la Direction des relations avec les institutions (Dri).

Selon le ministère du Travail, « contrairement à tout ce qui a été porté délibérément et sans fondement à la connaissance de l'opinion, le fichier contenant la Déclaration de politique générale (Dpg) de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est bel et bien présent dans la base du site comme du reste la liste de tous les intervenants ». A en croire le communiqué, il n'a jamais fait l'objet d'une suppression encore moins « d'un sabotage de l'histoire de la République » ou d'une quelconque « atteinte aux valeurs de la République ».

Si l'on se fie au document, il ne s'agit nullement de verser dans la justification ou la polémique, mais simplement de donner la bonne et juste information aux Sénégalais. « En effet, au moment de la migration de la base de données vers le nouveau site de la Dri (créé par l'Adie dans le projet d'harmonisation de l'ensemble des sites gouvernementaux), le fichier a juste été déplacé. En vérité, le document en Pdf s'affiche, sans que son contenu n'apparaisse lorsqu'on clique dessus, ce qui a été corrigé », souligne le Service des relations publiques.

Non sans ajouter que « dans ce travail de haute portée historique, il peut arriver que des dysfonctionnements matériels mineurs soient constatés, ce que les informaticiens se font toujours le devoir de rétablir pour une conservation optimale des archives de nos différentes Institutions ».