Sénégal: Approvisionnement en eau à Touba - Le plan d'actions réalisé à 95%

Par ailleurs, Pèdre Sy, directeur adjoint de l'exploitation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), a expliqué le dispositif de son service. Il s'agit de 50 camions vidangeurs mobilisés pour 10 jours et 50 toilettes mobiles pendant 8 jours, de vider 4.000 fosses septiques, de disposer d'édicules publics et de stations de boues de vidange fonctionnels, ce qui a coûté 136 millions de FCfa, a-t-il fait savoir.

Pour Seyni Ndao, tous les engagements pris par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sont en train d'être exécutés. Enfin, fera savoir le directeur de l'Ofor, que Touba dispose d'un parc de forage extrêmement important de 28 forages. En termes d'évaluation de l'ensemble des réalisations qui sont aujourd'hui faites pour la préparation du Magal de Touba, ce sont plus de 574 millions de FCfa qui ont été déboursés. M. Ndao de révéler que des réflexions sont en cours pour régler, de manière définitive, l'alimentation en eau de la cité religieuse.

M. Ndao a fait savoir que près de 130 camions citernes et 80 bâches souples sont mobilisés, et que les partenaires, notamment l'Ageroute, les Eaux et Forêts, entre autres, nous permettront de disposer d'un parc de camions citernes plus important, pour ceinturer les axes qui gravitent autour de la Grande mosquée. S'agissant de la potabilisation, 8 tonnes de chloration sont, aujourd'hui, disponibles et en rapport avec la Sde, nous allons améliorer la qualité de l'eau.

Aujourd'hui, dit-il, « avec la troisième visite, on peut dire, d'après ce que nous avons vu sur le terrain, que 95% du plan d'actions ont été réalisés. L'innovation de taille que nous avons cherché à apporter pendant ce Magal, c'est de faire en sorte que les quartiers qui sont au centre de la cité ou qui gravitent autour de la Grande mosquée soient bien desservis ». Il faut signaler que les 5 forages qui étaient tombés en panne sont entièrement réparés et des pompes neuves ont également été achetées, pour faire face aux problèmes de débit que connaissaient certains forages.

Selon Seyni Ndao, directeur général de l'Office des forages ruraux (Ofor), l'objet de la visite était de s'enquérir, au nom du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du niveau d'avancement des travaux qui ont été arrêtés dans le cadre d'un programme d'actions, décliné après le Crd avec les autorités administratives, le comité d'organisation et tous les partenaires, afin d'apporter des solutions au problème d'eau pendant cette période de Magal.

