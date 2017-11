Sénégal: Disparition de Bousso Fall, spécialiste en genre - Adieu ma sœur bien aimée !

Ce dimanche 29 octobre, la tragédie de la vie humaine, nous est apparue dans toute sa cruauté.

Elle a arraché à notre affection notre sœur, Bousso Fall, Yayou Mbaye pour les intimes. Une dame qui a hérité de son homonyme Mame Diaratoulah la vénérée, les vertus cardinales qui assurent à la femme les bienfaits de l'au-delà. Héritière, par sa maman, Arame Djité de la lignée des marabouts socé de Ngaye Mecké que Serigne Touba Khadimou Rassoul a fait des alliés puissants dans son combat pour la propagation de l'Islam dans le Cayor.

Elle prendra de son père Momar Fall, petit fils de Damel, la fierté et le courage et l'esprit chevaleresque des princes. Des origines aux confluences musulmanes et ceddo qui feront de cette pionnière dans l'approche genre une personnalité peu commune dans le cercle fermé des organisations de développement. Une trajectoire toute tracée pour l'ancienne élève du Lycée Valdiodio Ndiaye, de l'Université Cheikh Anta Diop et l'École nationale des travailleurs sociaux du Sénégal (ENTSS) qui se spécialisera dans l'approche genre.

Quoi de plus naturel pour la sociétaire de l'Association culturelle et sportive Magg Daan. Une plongée dans le Saloum des traites fastueuses de la graine oléagineuse qui va bercer l'adolescence de la pensionnaire de l'École d'application de Kasnack où excellaient des pédagogues de la trempe des messieurs Yaffa, Ndiaye ou Sow. Ces condisciples gardent d'elle l'image de sa gaieté contagieuse, et sa joie de vivre. Longtemps clouée au lit par une attaque assassine, elle a su faire preuve d'une capacité de résilience à désarçonner plus d'un.

La dernière fois que je l'ai vue vivante, c'est elle qui me consolait en me rappelant qu'elle avait encore des choses à réaliser ici-bas pour partir sitôt. Mort ou est ta victoire ! Certes Bousso a fini par partir sur la pointe des pieds, mais elle laisse derrière elle, un capital sympathie auprès de ses frères et sœur, de sa maman héroïque dans son deuil, de neveux et nièces qui vont perpétuer son combat contre la maladie, l'injustice et la discrimination basées sur le genre qui ont occupé toute sa vie. Adieu ma sœur bien aimée et que la terre de Touba te soit légère.