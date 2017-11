Afrique Centrale: Cémac - 90% des arriérés des pays membres annulés

Nouvel appel à l'aide de la communauté humanitaire au Tanganyika, dans l'est de la RDC, où un… Plus »

Gervais Mbata est nommé secrétaire permanent au Groupe d'actions contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Francial Giscard Baudin Libengue Dobele-Kpoka devient directeur général de l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée et François Kiapo est nommé directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale.

Suite à la chute du prix de pétrole occasionnant la crise économique dans plusieurs Etats de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac), le versement des cotisations au titre de la taxe communautaire d'intégration a connu des difficultés, en accumulant ainsi des dettes à plus de 200 milliards. C'est dans ce contexte que les chefs d'Etat ont décidé d'annuler 90% de ces dus, afin d'asseoir de nouvelles bases. Ils ont invité les Etats membres à s'acquitter du différentiel de ces arriérés avant la fin de l'année en cours.

