Congo-Brazzaville: Concert de jazz - Le trio Journal intime s'invite à Pointe-Noire

Composé de Sylvain Bardiau (trompette), Frédéric Gastard (saxophone basse) et Matthias Mahler (trombone), le groupe va livrer un concert exceptionnel le 7 novembre à partir de 19 heures, à l'Institut français du Congo.

Journal intime est une plongée au cœur de la musique soufflée, du groove le plus dansant au jazz le plus minimaliste. Avec un style exceptionnel, ce groupe réalise une musique qui fait la part belle aux mélodies et émotions.

Créatif, après plus de 10 ans de carrière, le trio Journal intime arrive toujours à séduire sur scène. Il s'est construit des bases solides avec de nombreux fans partout ailleurs et ne cesse de grandir, fidélisant au passage une génération entière de nouveaux mélomanes qui découvrent l'immense talent du groupe.

Ce trio pratique une musique d'ensemble et d'improvisation avec une rare complicité. Les trois musiciens voyagent à travers une musique sans étiquettes, arborant compositions originales et arrangements aventureux. Une expérience unique d'un trio à la palette sonore apparemment inépuisable.

Les Ponténégrins auront la chance de découvrir leur musique qui est une mise en oreille de leurs fantasmes acoustiques, un voyage aux souffles de leurs cuivrailles et une proposition d'acrobaties musicales tendres et puissantes.

Pour tout dire, le groupe Journal intime souffle et transpire une musique délicate et sauvage qui danse, chante, chuchote et crie avec une exigence jubilatoire et connivente. Une ode à la musique acoustique électrisante.

Notons qu'après une série d'activités, le trio Journal intime a décidé de venir dans la ville océane pour réjouir toutes les oreilles curieuses de leurs facéties musicales à travers ce concert qu'il va livrer dans l'espace Tchicaya-U-Tam'Si.