Congo-Brazzaville: Albinisme - La Fondation Mwimba Texas reçoit un nouveau membre

Alphonse Mwimba a créé la fondation éponyme pour aider ses semblables. Depuis des années, il multiplie des actions de bienfaisance au profit des albinos à travers tout le pays et mène une lutte sans relâche pour leur admission dans la société. Après cet échange entre la famille du petit Keny et sa délégation, il a promis de revenir un autre jour avec un kit comprenant notamment des crèmes solaires, pour marquer sa deuxième action au bénéfice de ce nouveau membre que l'ONG des albinos vient d'enregistrer.

Les grands parents de Keny ont également profité de cette occasion pour encourager la Fondation Mwimba Texas dans sa mission de sensibilisation et de mobilisation des albinos ainsi que de toute la société aux droits de ces personnes pour leur intégration dans la communauté, leur protection et la défense de leurs droits.

