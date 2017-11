Congo-Brazzaville: Musique - Djoson Philosophe en tournée en décembre prochain

L'artiste a également interpellé les musiciens congolais à chanter dans diverses langues, non pas seulement en lingala, afin que cette musique traverse les frontières. Dans son album « Multicolor » de dix titres, Djoson Philosophe a des chansons telles que « Samba do Congo, Salsa del Congo et Hola ola » chantées en portugais et en espagnol.

Il a remercié les acteurs culturels de cette ville et tous ceux qui l'ont soutenu dans l'accompagnement de ses deux titres, lancés il y a quelques mois notamment. Il s'agit du générique « Envoûtement » et la chanson « Rumba na piste », extraits de son album « Multicolor », dont la vente se fait déjà en ligne sur les plates-formes de téléchargement.

L'artiste musicien et son orchestre Super Nkolo-mboka se rendront à Kinshasa et à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour une série de productions scéniques.

