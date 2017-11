Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Les députés de l'opposition regagnent l'hémicycle

L'artiste musicien et son orchestre Super Nkolo-mboka se rendront à Kinshasa et à Lubumbashi, en… Plus »

Les députés de l'opposition reprochent au président de l'Assemblée nationale son impartialité. Selon eux, la police des débats sous Aubin Minaku est complaisante, voire orientée. Ce dernier ferait la part belle aux députés de la Majorité qui s'en sortent souvent à bon compte avec des motions incidentielles destinées à sauver les membres du gouvernement. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase est le cas du ministre des Affaires étrangères, She Okitundu, et de son collègue de l'Intérieur, Emanuel Shadari. Les deux étaient visés par une motion de censure qui s'est terminée en eau de boudin, à la suite d'une motion incidentielle sans qu'ils ne répondent des faits à leur charge.

