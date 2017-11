Cameroun: Grand écran pour le court-métrage

Une délégation de la Commission « Musonge » constituée de Benjamin Itoe et de… Plus »

Avec pour thème : « Promotion et diffusion du film court », cette édition 2017 va s'interroger sur le rôle du court-métrage dans l'univers cinématographique camerounais, entre projections, compétitions et ateliers. Concernant ce dernier volet, des cinéastes suivent une formation sur la prise de son menée par Hervé Guemete, chef opérateur son, qui a travaillé sur plusieurs productions comme « Le Blanc d'Eyenga ».

On devrait d'ailleurs retrouver le cinéma d'animation de manière régulière, grâce au festival du cinéma africain d'animation de l'association camerounaise « Tous'anime ». Le festival du film court, depuis sa première édition en 2003, défend le cinéma qui veut exister à tout prix. « Ces films sont réalisés parfois grâce à des économies personnelles, à des services de la coopération culturelle, à des projets de subvention pour jeunes talents, entre autres. Cependant, les financements et les soutiens sont insuffisants », a déclaré Frank Olivier Ndema, délégué général des RIFIC.

Projet réalisé entre Yaoundé et Dakar, le film d'animation « Les contes de Tara » est à l'image des réalisations que les RIFIC veulent partager avec des passionnés friands de genres inédits dans le 7e art camerounais. Cyrille Masso, le scénariste de ce conte animé retraçant les origines de l'alphabet et de l'abécédaire dans un village quelque part en Afrique il y a fort fort longtemps (on est dans la fiction évidemment), reconnaît que l'animation est à ses premiers pas au Cameroun. Il reste positif sur son avenir, et se penche pour un début sur l'animation en 3D.

