Cameroun: Espèces protégées - Menace sur les éléphants

Les chiffres sont alarmants, selon un rapport de suivi écologique du WWF en Afrique centrale récemment publié à Douala.

Dans le paysage Tri-national Dja-Odzala-Minkebe (TRIDOM) du segment Cameroun, le nombre d'éléphants a diminué de plus de 70% en moins de dix ans. C'est l'un des chiffres alarmants du rapport de monitoring 2017 du World Wide Fund for Nature (WWF), rendu public mercredi 27 octobre 2017 à Douala, lors d'une conférence de presse.

Ce rapport est le résultat d'une série d'inventaires fauniques sur les populations d'éléphants et de grands singes (chimpanzés et gorilles), de 2014 à 2016, sur une superficie de près de six millions d'hectares, dans quatre pays d'Afrique centrale. Les études font ainsi état d'une baisse de 66% de la population d'éléphants entre 2008 et 2016 dans la zone couverte par le biomonitoring. Une population aujourd'hui estimée à 9500 individus.

Dans la zone inventoriée, révèle Paul N'Goran, le coordonnateur du biomonitoring dans le Bassin du Congo, « il y a à peu près six éléphants tués par jour. Avec trois à quatre dans le TRIDOM Cameroun qui est de deux millions d'hectares». La faute notamment au braconnage pour le commerce illicite d'ivoire. Pour Marc Languy, directeur adjoint du WWF pour l'Afrique centrale, « nous fournissons ces informations pour aider les gouvernements à prendre des décisions et permettre au public d'être informé et d'appuyer nos efforts de conservation ».

Chez les grands singes en revanche, la tendance est plutôt à la stabilité, avec une population estimée à 59 000 individus. Et cette fois-ci, les inventaires ne se sont pas limités aux aires protégées. Ils se sont également appesantis sur les zones périphériques où l'influence de l'homme et la pression de la chasse ont été prises en compte. Et une information essentielle est à noter : la pression dans les aires protégées est réduite de 50%, ce qui fait que les éléphants par exemple vont s'y réfugier.

Pour le président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac), Son Excellence Jean Baptiste Habyarimana, ambassadeur du Rwanda au Congo, il est question de faire comprendre à la population, l'importance de la conservation de la nature : « Toutes les ressources naturelles sont importantes pour notre vie. C'est une source de développement pour les communautés locales », a-t-il relevé.