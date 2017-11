Cameroun: CEMAC - Les signes d'un nouveau départ

Le Sommet extraordinaire de N'Djamena marque un nouveau cap dans la vie de l'institution sous-régionale.

«La conférence a pris acte de la décision d'ouverture intégrale de leurs frontières, prise par les Etats membres en application de l'acte additionnel N°01/13/CEMAC/70 du 25 juin 2013 portant suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire... »

On a compris l'immense joie suscitée par cette partie du communiqué final sanctionnant les travaux de la Conférence extraordinaire des chefs d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se tenait à l'auditorium de l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena le 31 octobre 2017. Jusqu'ici réputée pour être celle qui connaissait le moins d'avancée en la matière sur le continent, l'Afrique centrale, et particulièrement ses populations, ont apprécié cette avancée.

Si des pays comme le Cameroun n'ont pas eu besoin d'un acte particulier, la libre circulation étant effective ici depuis belle lurette, la décision prise quelques jours avant les assises de la capitale tchadienne par les présidents Ali Bongo Ondimba du Gabon et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale de se conformer à l'acte additionnel sus-évoqué, comme ils s'y étaient engagés lors de la 13e conférence ordinaire des chefs d'Etat de la CEMAC tenue à Djibloho en Guinée équatoriale en février dernier, était attendue. C'est donc désormais chose faite en matière d'intégration des populations de la sous-région. Une mesure qui devrait, de l'avis de tous, favoriser le brassage des populations et surtout les échanges commerciaux au sein de l'espace communautaire.

Les chefs d'Etat et de gouvernement réunis dans la capitale tchadienne sont conscients des enjeux de cette mesure. Et même des risques qui existent en la matière. On comprend dès lors la décision qu'ils ont prise d'autoriser la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) à prélever, sur les ressources du Fonds de développement de la communauté (FODEC), la somme de 1,7 milliard de F pour le paiement du reliquat dû à INTERPOL au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. C'est dans le même registre qu'il faut souligner l'instruction donnée par le président Paul Biya et ses pairs à la Commission de la CEMAC pour qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires en vue de créer des pistes sécurisées aux frontières, afin de réserver le bénéfice exclusif de cette mesure aux ressortissants des pays membres.

De même que les pays qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC ont été appelés à le faire dans les meilleurs délais. Difficile toutefois d'ignorer le contexte dans lequel s'est tenue la rencontre de N'Djamena. Les pays de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale font en effet face aux effets de la grave crise due à la baisse drastique des coûts de certaines matières premières à l'instar du pétrole, qui a jusqu'ici été la principale ressource d'exportation de la plupart d'entre eux.

C'est dans ce sens qu'ils ont à l'unanimité salué la décision prise par le président camerounais de convier ses pairs à Yaoundé le 23 décembre 2016 à l'effet de trouver les voies et moyens pour juguler cette crise. Pourtant, des six pays de l'espace CEMAC, le Cameroun est celui qui, de l'avis de tous, a le moins souffert des effets néfastes de cette crise, en raison de la décision prise jusqu'ici de diversifier son économie. Car, même s'il est un producteur de pétrole, cette ressource est loin d'être la principale du pays. Il faut indiquer que ces difficultés financières ont amené les pays membres à ne plus verser la taxe communautaire d'intégration (TCI).

Chargée de financer le processus d'intégration au sein de la sous-région, elle cumulait des arriérés de l'ordre de 250 milliards de F. Les Etats membres, et cela peut se comprendre, ayant choisi d'affecter le peu de ressources qu'ils avaient désormais à leurs dépenses internes, jugées prioritaires. Dans un environnement où certains font par ailleurs face à des défis sécuritaires importants. La conférence de N'Djamena a décidé d'annuler de 90%, la masse d'arriérés. Le reste devant être payé avant la fin de l'année, en vue de permettre un financement de la Commission et de ses institutions.

N'Djamena, que le chef de l'Etat, qu'accompagnait la première dame Chantal Biya, a quitté hier après 72 h de séjour, lui a également permis d'avoir de nombreux échanges bilatéraux avec ses pairs de la sous-région, et particulièrement avec son hôte, le président Idriss Deby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEMAC.