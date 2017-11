Cameroun: Chantal Biya en mode humanitaire

La visite de la Fondation Grand Cœur a constitué la principale activité de la première dame camerounaise à N'Djamena.

Journées belles et ensoleillées que celles qui ont porté le séjour de Mme Chantal Biya à N'Djamena, aux côtés de son illustre époux, le président de la République, Paul Biya. Dans le cadre des travaux du sommet extraordinaire de la Cemac. Journées belles et ensoleillées à l'image des rêves que l'épouse du chef de l'Etat nourrit à l'égard des populations camerounaises en particulier, et africaines en général.

Mme Chantal Biya a encore démontré son intérêt pour les plus démunis, les défavorisés, les populations vulnérables, malades et en difficulté, par sa visite du siège de la Fondation Grand Cœur, mardi dernier dans la capitale tchadienne. L'initiative est de Mme Hinda Déby Itno, première dame du Tchad, dont Mme Chantal Biya partage la vision. Passionnées par l'humanitaire, les deux hautes personnalités ont passé beaucoup de temps ensemble à refaire le monde. Après avoir pris part à l'ouverture solennelle du sommet extraordinaire de la Cemac dans la matinée de mardi, Mme Chantal Biya est allée découvrir les œuvres de son homologue sur le terrain.

Tout comme la première dame camerounaise, Hinda Déby Itno ne reste par les bras croisés face aux souffrances humaines. Dans les différentes plaquettes mises à la disposition de la presse et le documentaire projeté pour Mme Chantal Biya, on la voit sur plusieurs fronts. Ici, un nourrisson dans les bras, elle prodigue des conseils à des femmes vulnérables. Là, compatissante, elle apporte soutien et réconfort à des personnes gravement atteintes de tumeurs cancéreuses.

La première dame tchadienne finance, au travers de sa fondation, des campagnes de chirurgie, n'hésitant pas à faire venir des spécialistes de l'étranger, au profit des populations. La Fondation Grand Cœur est aussi connue pour offrir régulièrement divers dons dans les zones reculées : forages d'eau potable, panneaux solaires pour l'électricité, denrées alimentaires, produits de première nécessité, fournitures scolaires et autres matériels didactiques.

Toutes choses qui lui ont valu les encouragements de Mme Chantal Biya, émerveillée par l'impact de l'action humanitaire de son homologue du Tchad.