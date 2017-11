Cameroun: Transfert à Douala du siège de la bourse régionale - Un acquis important

Une délégation de la Commission « Musonge » constituée de Benjamin Itoe et de… Plus »

L'une à caractère national, la Douala Stock Exchange (DSX) basée au Cameroun, et l'autre à caractère régional, la BVMAC, opérant à partir de Libreville. Conclusion de l'étude sus-mentionnée : « La coexistence de ces deux bourses soulève de nombreux problèmes juridiques et place les investisseurs de notre zone et les éventuels investisseurs internationaux dans une certaine insécurité juridique, de nature à compromettre toute initiative d'investissement.

Le moins que l'on puisse dire est que depuis le démarrage timide de ses activités, « la BVMAC a du mal à prouver son efficacité. La contribution du marché financier au financement de l'économie reste encore marginale en comparaison avec d'autres marchés financiers de pays en développement ». C'est l'observation faite par Zahra Bouba, auteur d'un travail universitaire sur le sujet en 2010. Et pourtant, l'étude de faisabilité menée en 1999 dans les six pays de la CEMAC concluait à la rentabilité d'un marché financier en Afrique centrale.

