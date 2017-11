Cameroun: Festi-bikutsi - Aloa Javis et Beti Joseph célébrés

Un hommage à ces deux légendes du rythme sera la principale ligne de cette 19e édition, du 20 au 25 novembre prochain à Yaoundé.

Deux monstres du bikutsi en invités d'honneur. Le Festi-bikutsi, pour son édition 2017, rend hommage à Aloa Javis et Beti Joseph. De leur vivant, c'est mieux. C'est du moins l'avis de René Ayina, promoteur de ce rendez-vous incontournable du bikutsi dans la capitale.

« Rendre hommage à quelqu'un quand il n'est plus là, c'est se moquer de lui. Nous voulons montrer à nos aînés qui sont encore en vie que nous apprécions ce qu'ils ont fait pour nous », a-t-il avoué le 31 octobre dernier au siège de l'association Irondel à Yaoundé. Au cours de la traditionnelle conférence de presse déclinant les principales lignes du festival, René Ayina a lâché nombre de détails sur les inédits de cette 19e édition, sans éluder la longévité du festival, les difficultés traversées depuis tout ce temps et les perspectives d'une 20e édition qui se profile déjà.

Aloa Javis et Beti Joseph sont prêts à faire danser l'ancienne et la nouvelle génération, du 20 au 25 novembre prochain au Club Eneo-Essos (ancien Camp Sonel). Le prix Découverte Festi-bikutsi, élément de détection privilégié de futures pépites du bikutsi, est aussi de retour.

Et cette année, la société « amusic », représentée à cette rencontre avec la presse par Adah Akenji, a promis de produire les vidéogrammes des deux premiers lauréats du concours. Pour les promoteurs du festival, distraction et réflexion se mêleront au thème et au déroulement de la grand'messe du bikutsi.

Par deux mots : « Musique et tolérance », René Ayina lance un appel à tous, pour venir « se distraire et oublier que la vie est difficile ». Exposition, déclamation de poème, spectacles à thème, rempliront l'agenda fourni du Festi-bikutsi 19e . Et sans oublier cette conférence qui se concentrera sur le rôle de la musique comme outil de thérapie.