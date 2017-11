Cameroun: Pratique du bilinguisme - Au contact des réalités

Une délégation de la Commission « Musonge » constituée de Benjamin Itoe et de… Plus »

C'est que la CNPBM veut évaluer la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives à la pratique du bilinguisme. Car, les membres de cette institution veulent disposer de clichés clairs reflétant la pratique du bilinguisme dans les ministères, notamment celui de la Défense. Par cette approche, la Commission Musonge entend véritablement promouvoir cet outil de cohésion sociale et de renforcement de l'appartenance à une nation une et indivisible.

« De prime abord, nous constatons déjà qu'il a eu une avancée », premières impressions d'Ama Tutu Muna après la cérémonie d'accueil. Le MINDEF avait eu l'honnêteté de reconnaître que « le ministère n'est pas parfaitement bilingue, mais bilingue tout de même ». Hier, face à la délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM), conduite par Ama Tutu Muna, l'une des membres, Joseph Beti Assomo a présenté les efforts et moyens déployés pour garantir la pratique du bilinguisme. Pour lui, l'armée, creuset de l'unité nationale, poursuit son chemin de renforcement de celle-ci, à travers l'usage sans discrimination de l'anglais et du français.

Si c'était le seul critère, on aurait dit que le ministère de la Défense est parfaitement bilingue. Le ministre Joseph Beti Assomo qui lit son allocution de circonstance, alternant entre l'anglais et le français.

