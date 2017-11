Cameroun: L'expérience du Consupe

Benjamin Itoe et Jean-Marie Bodo n'ont pas manqué de relever que sur les portes, les indications étaient essentiellement en français. Des éléments à changer au plus tôt, a promis le ministre Pour améliorer le bilinguisme dans ses services, Mme Mba Acha a suggéré de « renforcer les activités de la journée nationale du bilinguisme pour couvrir toute une semaine. Cela va donner la liberté aux départements ministériels et aux structures de mener des programmes intéressants ».

Il a toutefois été relevé l'importance de traduire les arrêtés dans les deux langes et de les publier au Journal officiel. Autre halte, le centre de documentation et des archives, puis le service de la traduction.

D'abord au Conseil de discipline budgétaire et financière où nombre d'usagers sont entendus. Ici, le ministre rassure de ce que les usagers s'expriment avec la langue de leur choix, les magistrats et autres contrôleurs ayant la possibilité d'échanger dans les deux langues officielles.

De l'enseigne principale aux plaques secondaires, en passant par les communiqués, tout est publié en français et en anglais. Ce constat a été effectué par la délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) dans les Services du Contrôle supérieur de l'Etat (CONSUPE) hier à Yaoundé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.