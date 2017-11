Togo: Le CACIT résolu à primer les acteurs les plus méritants

Malgré une première édition qui n'est pas allée à son terme, le CACIT Togo décide de revenir à la charge le 22 Décembre prochain, pour primer les acteurs des droits de l'Homme les plus méritants. C'est ce qui a été annoncé au cours d'une conférence de presse ce jeudi à Lomé.

Au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, le CACIT a indiqué qu'il sera question de plusieurs spécificités dont entre autres, celles portant sur la zone de couverture de cette édition qui, d'après le Coordonnateur de l'action au CACIT, Hombé Kafechina, s'étend à toute l'étendue du territoire nationale. Ensuite, les catégories à primer qui seront pour cette fois un nombre de 10 dont on retient entre autres, celles des acteurs de la protection des droits de la femmes et de l'enfant, des journalistes et médias engagés pour la cause des droits humains au Togo et aussi des artistes engagés en faveur des droits de l'Homme et les acteurs qui luttent pour une justice sociale, le droit des personnes en situation de handicap, le droit à une justice équitable pour les Magistrats, Avocats et ODDH, le droit des détenus. Pour ce qui est de la cible

Quand au thème de cette édition qui est, "Respectons nos engagements", il est justifié dans une déclaration du CACIT rendue publique par la même occasion, par les diverses violations des droits de l'Homme durant les dernières manifestations de l'opposition, et ceci, malgré les engagements pris par l'Etat togolais de "garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national", et précisément lors de son passage il y a un an devant le Conseil des droits de l'Homme dans le cadre de l'EPU (Examen Périodique Universel). Raison d'ailleurs qui a amené à coupler cette déclaration au lancement de la nuit des droits de l'Homme, d'après le Directeur exécutif Ghislain Nyaku.

Le président du CACIT a appelé les différents acteurs et partant les Togolais à s'inspirer de cette initiative pour oeuvrer à la protection et la promotion des droits humains.

Les différents acteurs et cibles sont doncconviés à se rendre sur le www.cacit.org pour s'imprègner des modalités et faire acte de candidature.