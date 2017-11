Angola: Le pays réitère l'appel à la fin de l'embargo des Etats-Unis contre Cuba

Un accord de coopération sur la sécurité et l'ordre public devrait être signé à… Plus »

Parmi les 193 Etats membres de l'ONU, 191 ont voté en faveur de la résolution sur la fin de l'embargo et seules les Etats-Unis et Israël s'étaient opposées traduisant un changement dans la politique appliquée l'année dernière.

À l'occasion, l'Angola a réitéré son appel pour la fin immédiat de l'embargo imposé, unilatéralement, par les Etats-Unis il y a 55 ans contre Cuba et a exhorté les deux pays à continuer de construire une relation salutaire sur base du dialogue, de la coopération et du respect mutuel au profit des deux pays.

New York — L'Angola s'est dit mercredi à New-York déçu de la continuité de l'embargo économique, commercial et financier des Etats-Unis contre Cuba, malgré la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays en 2014.

