Cote d'Ivoire/Maroc: Elim Mondial 2018 - Yaya Touré et Drogba présents face aux Lions de l'Atlas

Pour le match décisif, des éliminatoires du Mondial 2018, qui opposera la Côte d'Ivoire au Maroc le 11 novembre prochain à Abidjan, le suspense reste entier.

Les Lions de l'Atlas, actuellement leaders du groupe C ont un point d'avance sur les Éléphants. Une victoire ou un match nul le 11 novembre suffirait pour que le Maroc se qualifie pour la Coupe du monde 2018. De son coté, la Côte d'Ivoire est dos au mur avant cette dernière journée des qualifications pour le Mondial 2018. Si elle veut être présente au pays de Vladimir poutine elle devrait absolument battre le Maroc au stade Foix Houphouët Boigny. Tout autre résultat serait synonyme d'élimination.

Dans des matchs aussi sensibles, la présence des cadres qui sauront dire les bons mots est primordiale. La Côte d'Ivoire de Marc Wilmots fait appel aux deux anciennes gloires, Didier Drogba et Yaya Touré pour ce match décisif. En effet, les appels à l'union autour des Éléphants ont commencé à se faire entendre, auprès du ministère des sports, le Comité National de Soutien aux équipes nationales (CNSE), de la FIF et du sélectionneur Marc Wilmots. Pour ce faire, et comme l'affirme la presse ivoirienne, les dirigeants de la FIF (La Fédération ivoirienne de football) auraient trouvé le moyen de convaincre les deux monuments de la génération dorée, Yaya Touré (34 ans, Manchester City) et Didier Drogba (39 ans, Phoenix Rising), afin de reprendre du service au sein de la Séléfanto.

Les deux hommes auront pour mission de secouer les troupes de Wilmots. La fédération ivoirienne a déjà essayé de faire un pas vers ce retour en arrière, vers la génération glorieuse, en nommant Kolo Touré (l'ainé de Yaya) adjoint du technicien belge. Ces deux derniers jours, la presse ivoirienne parle du retour des ténors au sein des Éléphants pour unifier le groupe qui est loin d'être soudé. On risque donc de voir Yaya Touré et Didier Drogba sur le banc, ou sinon, les deux stars se contenteront du discours dans les vestiaires avant le coup d'envoi ou entre les mi-temps.

Pour ce match capital pour la qualification au Mondial 2018, la Côte d'Ivoire devrait mettre tous les atouts de son côté et si possible en faisant appel aux anciens susceptibles d'apporter un plus et permettre au pays de se qualifier pour son quatrième mondial de l'histoire.