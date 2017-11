Burkina Faso: Tenkodogo - Des Dima se préoccupent de la paix sociale du pays

Le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) a demandé au cours d'une… Plus »

«C'est un regroupement familial de mes pairs, car vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes issus de la même famille. Il s'agit de retrouvailles et de concertation pour que le Burkina Faso reste en paix, pour que le monde évolue et de manière respective», a affirmé Naaba Guiguim Pollé, Dima du Zoungrantenga, roi de Tenkodogo.

«Nous sommes venus pour souhaiter la bienvenue aux Dima et également leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour le pays dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix tant voulue par la population», a déclaré le secrétaire général de la région du Centre-Est, Abdoulaye Bassinga, représentant le gouverneur, Ningdibzanga Antoine Ouédraogo. Après les échanges avec les autorités administratives, les Dima se sont retrouvés en conclave sans leur invité, l'Emir de Dori, pour quatre heures d'échanges.

L'objectif est de se réunir périodiquement et de manière rotative dans leurs palais respectifs pour discuter de la vie de leurs royaumes et de la nation entière. Au regard de l'importance de l'événement, personne ne voulait être à l'écart. Ce fut une ambiance des grands jours à Tenkodogo. Accueil triomphal à l'entrée de la ville, cérémonial de bienvenue à la cour royale, prestations de troupes traditionnelles ont animé l'arrivée des hôtes de marque.

