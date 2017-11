Burkina Faso: VIIe étape du Tour du Faso 2017 - Première victoire d'étape du Burkina

Abdoul Aziz Nikiéma a offert la première victoire d'étape du Burkina Faso de la 30e édition du Tour du Faso à l'arrivée de la 7e étape, hier 2 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso. A l'issue de cette étape, c'est l'Erythréen Musie Saymon qui s'accapare du maillot jaune.

Bobo-Dioulasso a porté bonheur au Burkina Faso, hier jeudi 2 novembre 2017. La ville de Sya a vu la première victoire burkinabè du 30e Tour du Faso. C'est le caporal de l'armée burkinabè Abdoul Aziz Nikiéma qui a été le premier des 81 coureurs au départ à franchir la ligne d'arrivée sur le boulevard de la Révolution.

Le Burkinabè a été suivi par Salahedinne Mraouni du Maroc et Musie Saymon de l'Erythrée. Cette étape Banfora-Bobo-Dioulasso auréole Musie Saymon du maillot jaune pour la deuxième fois après l'étape de Ouahigouya. Dans une échappée de 17 coureurs depuis le deuxième point chaud avec 2 minutes 51 secondes du maillot jaune, Musie Saymon a figuré dans le groupe de tête jusqu'à l'arrivée.

Cela 3 minutes avant le désormais ex-leader Benjamin Stauder, alors que l'écart entre les deux rivaux n'était que de 24 secondes au départ de Banfora. Le trajet du jour comprenait une montée entre la sortie de Banfora et à l'entrée de Toussiana et un circuit fermé de 10 kilomètres à parcourir 3 fois à l'intérieur de la ville de Bobo-Dioulasso. Longue d'une distance de 120 km, le temps mis par les coureurs est de 3 heures 47 secondes, soit une vitesse moyenne de 39,826km/h. Trois sprints intermédiaires ont été disputés. Le premier à Toussiana a été enlevé par Salahedinne Mraouni suivi de Abdoul Aziz Nikiéma et de Tsegay Amanuel de l'Erythrée.

Le deuxième point chaud à Péni a été la propriété du capitaine des Etalons Abdoul Aziz Nikiéma, accompagné respectivement de Salahedinne Mraouni et Musie Saymon. Et c'est le nouveau leader qui s'est imposé au dernier sprint intermédiaire sur le boulevard de la Révolution à Bobo-Dioulasso. Le capitaine des Etalons a été deuxième et Salahedinne Mraouni troisième. Il faut noter que cette étape a été cafouillée pendant le premier circuit fermé.

A la suite à d'un manque de vigilance, le groupe des échappés a emprunté un autre itinéraire que le tracé normal. Ce qui a conduit la commission technique à neutraliser la course afin de leur permettre de reprendre leur écart sur le reste du peloton.

Les maillots

Maillot jaune du leader : Musie Saymon

Maillot du vainqueur d'étape : Abdoul Aziz Nikiéma

Maillot des points chauds Salahedinne Mraouni

Maillot vert par point : Benjamin Stauder

Meilleur Burkinabè : Aziz Nikéma