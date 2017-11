Cote d'Ivoire: Guiglo/Beoua - Un affrontement fait un mort et un blessé

Il faut souligner que 3/4 des déplacés ont regagné leurs campements depuis la réconciliation scellé entre Wê et Boualé, le mardi dernier. Cette nouvelle rixe survient dans une zone pas concernée par le conflit Wê et baoulé qui a connu son dénouement le mardi dernier.

Les faits se seraient déroulés dans un campement entre baoulé et jeunes Wê. Et semblent être un acte isolé, car depuis que les deux communautés ont scellé la paix aucun incident n'a été signalé, a constaté le correspondant de Fraternité Matin. Selon des témoins, le bilan serait d'un mort et un blessé par balle. Il s'agit de Sronhon Évariste, le président des jeunes de Beoua qui aurait été tué. Et de Gouehi Sedé Modeste qui a été conduit à l'hôpital.

