Cote d'Ivoire: Réchauffement climatique - Un serpent marin "très venimeux" sur les côtes du Golfe de Guinée

Sauf que le serpent s'est retrouvé sur les plages des côtes du Golfe de Guinée à cause du réchauffement climatique." Un véritable danger pour les populations" de la Côte d'Ivoire et des pays voisins, ont-ils estimé.

Au cours d'une récente partie de recherche, un groupe de scientifiques a découvert sur les côtes du Golfe de Guinée un serpent marin très venimeux. «Le Pelamide ou hydrophis platurus" est son nom scientifique. L'équipe de chercheurs explique: "une goutte de venin de ce serpent peut tuer plus de dix personnes", à cause de son venin mortel. Selon les scientifiques, cette espèce de cobra, autrefois de mœurs terrestres, a évolué pour devenir aquatique.

