Afrique: Classement Doing Business 2018 - Le Sénégal réalise un bond en avant de 7 places

De la 147e en 2017 à la 140e en 2018, soit un bond en avant de 7 places, le Sénégal se positionne ainsi dans le Top des meilleurs réformateurs africains sur le classement Doing business 2018. Le présent rapport a été rendu public mardi dernier depuis Washington par vidéo-conférence simultanément à Dakar, Niamey et Nouakchott.

Dans ce qu'il est convenu d'appeler économie compétitive ou alors climat des affaires de par le monde à travers le rapport annuel de la Banque mondiale, le Sénégal réforme et se positionne au mieux parmi d'autres économies. En effet, il est passé de la 147e place en 2017 à la 140e dans le rapport Doing Business 2018, rendu public avant-hier, mardi concomitamment par vidéo-conférence au siège de Banque mondiale à Dakar depuis Washington. Le présent rapport se classe le Sénégal devant le Niger et la Mauritanie qui occupent respectivement la 144ème et 150ème places.

A cet effet, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba, a déclaré: «Le Sénégal est à un tournant révélateur de son processus de développement économique avec des indicateurs encourageants sur la route de l'émergence», tout en ajoutant que «notre classement dans le Top 5 des meilleurs réformateurs africains intervient à un moment où le Sénégal est également dans le peloton de tête des pays du continent ayant les taux de croissance économiques les plus forts».

De manière plus spécifique, il fera savoir que «le bon classement du Sénégal dans le Doing Business 2018 a été possible grâce à la baisse du coût de création des entreprises; à la réduction des mutations d'immeubles au profit des Petites et moyennes entreprises (Pme), avec une diminution des émoluments des notaires à un prix forfaitaire de 500.000 FCFA pour le transfert de propriété d'un immeuble dont la valeur est inférieure à 40 millions de FCA, en plus de la réduction de moitié du salaire du Conservateur; à des mesures de réduction des coûts de raccordement à l'électricité et à l'amélioration de la fiabilité du réseau d'électricité, avec la baisse de la durée et de la fréquence des coupures de courant; à la baisse des délais de branchement à l'eau; à la réduction des délais de remboursement de crédit de Taxe sur la valeur ajoutée (Tva); et enfin à la baisse des délais de règlement de différends commerciaux grâce à un meilleur encadrement de la durée de jugement».

Il a par ailleurs félicité tous les services ayant conduit à ce résultat, en chef le ministère Khoudia Mbaye, Ministre de la Promotion des Investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'Etat avec comme chef d'œuvre l'Agence nationale chargée de la Promotion, de l'investissement et des grands travaux publics (Apix).

Selon la note du bureau de la Banque mondiale au Sénégal transmis à la presse «Grâce à ces réformes, le Sénégal se trouve parmi les cinq pays les performants d'Afrique subsaharienne, aux côtés du Malawi, de Djibouti, de la Zambie et du Niger. Avec ces cinq réformes mises en œuvre cette année, le Sénégal se positionne ainsi parmi les 13 pays au monde à avoir mis en œuvre au moins cinq réformes significatives cette année. Au cours des quatre dernières années, ce ne sont pas moins 19 réformes mises en œuvre par le Sénégal, ce qui témoigne d'un engagement fort et constant du gouvernement», relève le document.

Toutefois, «cette 15ème édition du rapport, qui mesure chaque année la facilité de faire des affaires pour les petites et moyennes entreprises du monde entier rappelle que 3 188 réformes ont été engagées depuis le lancement du premier volume en 2003», mentionne le document.