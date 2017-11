Gambie: Paris va rouvrir son antenne diplomatique à Banjul (ambassadeur )

Dakar — L'antenne diplomatique de la France au Sénégal, fermée depuis 2013, va rouvrir bientôt ses portes, a annoncé jeudi Christophe Bigot, l'ambassadeur français en poste au Sénégal.

"Je vais m'y rendre lundi pour trois jours et nous allons rouvrir l'antenne diplomatique en Gambie qui était fermée depuis 2013, avec l'affectation d'un conseiller sécurité pour accompagner et participer à la réforme du système de sécurité", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS dont il était l'invité de la rédaction.

"Je suis très heureux de la révolution démocratique en Gambie", a souligné le diplomate, en allusion à la victoire électorale de l'actuel président gambien Adama Barrow, à l'issue de la présidentielle organisée le 1er décembre dernier dans ce pays frontalier du Sénégal.

La victoire de M. Barrow, candidat de l'opposition, a contraint Yahya Jammeh à partir de son pays, après 22 ans au pouvoir.

"On n'aurait jamais pu croire que par la magie des élections seulement, on puisse faire partir l'ancien président. Je me réjouis que le Sénégal joue un rôle aussi moteur dans le dossier gambien", a indiqué l'ambassadeur de France au Sénégal, également en charge de la Gambie.