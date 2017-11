L'ancien ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice, Cheikh Tidiane Sy estime que la «coopération judiciaire» entre la France et le Sénégal est un des mécanismes que l'Etat du Sénégal devra actionner pour autoriser la libération du président Lamine Diack interdit depuis deux ans à quitter le territoire francais. «Je connais ce qu'est la coopération judiciaire et comment cela fonctionne. Il arrivait que l'ambassadeur de la France sollicite le président de la République en vue d'une intervention pour des ressortissants Français. C'est cela l'esprit de la coopération judiciaire. Tout est question de volonté», a-t-il rappelé lors de l'action de fraternité et de témoignages faite hier, mercredi 1er novembre, à l'endroit de Lamine Diack.

Il a estimé que l'ancien président de la Fédération mondiale d'athlétisme est tout simplement victime de «l'arbitraire». «La détention de Lamine Diack est arbitraire et elle est injuste. S'il avait été emprisonné, on pouvait comprendre mais ce n'est pas le cas », relève-t-il. L'ancien garde du sceaux du président Wade pense que le sort qui a été réservé au prédécesseur de Sebastien Coe n'est autre que le fait de «petits» juges souvent motivés par un souci de se faire un nom. «Les autorités politiques en France craignent souvent les petits juges. Il y a des petits juges qui profitent de certains cas comme celui de Lamine Diack pour se faire un nom. Nous le savons. Les petits juges en France sont souvent les terreurs des autorités», dénonce t-il.

Selon M. Sy, le retour de Lamine Diack ne peut être qu'une question de volonté des autorités étatiques. Et à ce titre, il n'hésite pas de rappeller le cas des membres de l'association français l'Arche de Zoe détenus au Tchad dans le cadre d'un trafic d'enfants et l'intervention prompte que le gouvernement français en avait fait de ce dossier. «Qu'est ce le président Sarkozy et l'Etat français ont fait ? Ils ont dépêché un avion pour aller prendre les compatriotes français. Alors que les autorités tchadiennes les avaient inculpés», souligne-t-il.

MACKY SALL FAIT LA SOURDE OREILLE

Par la voix de Ndèye Khady Diack, la famille Diack a révélé avoir introduit une demande d'audience auprès du Chef de l'Etat, Macky Sall. En vain. Une nouvelle demande a, à nouveau été introduite et la famille Diack reste encore en attente.

FALILOU KANE ANCIEN AMBASSADEUR SUR LE SORT DE LAMINE DIACK : «On ne peut accepter qu'une justice d'un pays dit des Droits de l'homme prenne quelqu'un en otage»

L'ancien ministre Falilou Kane assimile à un «mépris» l'attitude de la France envers le Sénégal et ses institutions au regard du traitement qui est fait à Lamine Diack, retenu contre son gré depuis deux ans en France.

L'ancien diplomate, dit ne pas comprendre que le principe «central de réciprocité» dans la diplomatie, ne soit pas aujourd'hui respecté par la France. «Il y a un mépris pour nos hommes, nos institiutions. Cela doit prendre fin. Des français sont en délicatesse avec la justice mais le probléme était réglé sans que la presse soit au courant. Pourquoi, il n'y a pas cette réciprocité. En diplomatie, le principe central, c'est la réciprocité. Pourquoi, on le respecte pas ?», s'indigne-t-il.

«Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est ce que l'on peut accepter une justice d'un pays dit des Droits de l'homme prenne quelqu'un en otage. Il n'y a pas à chercher loin. Quand un français, a des problémes quelques part dans le monde, dans des pays où l'on prend des otages, tout le pays se mobilise. Dans le cas de Lamine Diack, c'est qu'ils attendent une rançon en numéraire ou que le fils (Massata Diack, Ndlr) se présente à la place du pére. Le Sénégal a dit qu'il ne livrera pas un de ses fils (déclaration deu Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, devant les députés, Ndlr). Le probléme se trouve à ce niveau », note-t-il.

Il rappelle que l'ancien président de l'Iaaf lui, est victime de ce qu'il qualifie de «kidnapping». «C'est le collectif pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024 qui avait besoin de Lamine Diack, de son image pour promouvoir la ville de Paris et l'organisation des JO. Il a été accueilli par un chauffeur de taxi qui l'améne à l'hôtel. Un juge débarque quelques jours plus trad pour lui demander de le suivre», rappelle-t-il.

« Mon pére fait partie des soltats, tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. Les soldats que Serigne Touba avait donnés à la demande de Blaise Diagne. Mon pére et mon homonyme Serigne Fallou Fall était dans la même section. A ce titre, il y a donc ce que la France et les Français me doivent en tant que fils de tirailleurs qui s'est battu pour la France. Il faut qu'ils nous respectent. Il y a manque de respect dans certains domaines », poursuit l'ancien ministre du Commerce.

Fallilou Kane ne manque par ailleurs pas d'appeler à la mobilisation du mouvement sportif qui, à son avis, n'est jusqu'ici pas assez impliqué sur le cas de Lamine Diack.

«Tout le mouvement sportif sénégalais devra se mobiliser. Je ne les sens pas dans cette affaire. Si avant chaque match et sur tous les terrains, deux équipes disent qu'ils observent une minute de silence pour la libération de Lamine Diack, en ce moment cela ne peut ne pas être entendu par les autorités de notre pays et les autorités françaises », conclut Falilou Kane qui fut, avec le Général Mamadou Mansour Seck, ancien camarade de Lycée de Lamine Diack au Lycée Van Volhennoven (Lamine Guèye).