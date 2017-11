Mali: Internet - Le gouvernement bénit le marché du Réseau Large Bande national

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant n°1 au marché n°2015-1015/DGMP-DSP-2015 relatif à la fourniture et à l'installation des équipements et accessoires dans le cadre du projet «Réseau de large bande national du Mali».

Dans le cadre du Projet de «Réseau de Large Bande national du Mali», le Gouvernement a entrepris la construction de fibre optique et applications associées sur les axes Markala-Tombouctou, Mopti-Gao et Bamako-Kourémalé. Ce Projet vise à faciliter le développement et l'extension des nouvelles technologies de l'information dans la perspective d'assurer la desserte en moyens de communication des localités traversées par la fibre optique.

Le marché initial du Projet a été approuvé par le Décret n°2015-0718/P-RM du 9 novembre 2015 pour un montant de 35 milliards213 millions172 mille 169 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution de 15 mois, conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société HUAWEI TECHNOLOGIE CO. LTD.

L'exécution des travaux de ce marché a accusé du retard à cause de l'insécurité et de la nature rocheuse du terrain dans certaines localités de la zone du Projet.Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de conclure le présent avenant pour accorder à la Société HUAWEI TECHNOLOGIE CO. LTD un délai supplémentaire de cinq mois sans incidence financière sur le montant du marché initial.