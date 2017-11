Mali: Démolition des Espaces publicitaires - Un grand coup pour l'entreprenariat Jeune

La marie du District de Bamako, à travers ses services de la Brigade Urbaine de Protection de l'Environnement (BUPE), a enlevé des panneaux publicitaires des sociétés SUPERTECH-SARL et de STELLIS-Mali ; qui étaient pourtant liées par des contrats de concession et de prestations.

En effet les deux sociétés de communication à savoir SUPERTECH-SARL et STELLIS-Mali, ont contracté avec plusieurs mairies du District de Bamako, dont les communes V et VI, ainsi que la mairie du District de Bamako. Avant l'implantation des différents panneaux, les services techniques des différentes mairies et la mairie du District de Bamako, ont après études indiqué aux deux sociétés de communication là où, elles devaient implanter leurs panneaux.

Ce qui a été fait dans les règles de l'art nous confie une source proche des deux entreprises de communication. Contre toute attente, les deux sociétés ont reçu chacune de la mairie du District de Bamako, une correspondance leurs indiquant que certains de leurs panneaux publicitaires implantés dans le District de Bamako ne sont pas conformes à la réglementation. Dans sa correspondance, la mairie estime que ce désordre réside dans le non-respect de la distance règlementaire dans la pose des panneaux ; l'implantation desdits panneaux à la montée des ponts et dans le lit du fleuve.

La même correspondance souligne que cette situation porte préjudice au cadre de l'assainissement de l'espace publicitaire. La mairie du District de ce fait leur a imparti un délai de 10 jours pour débarrasser les panneaux repérés par leurs services techniques. En réponse à Cette lettre, M. Abdoulaye Keïta, secrétaire général de l'association de défense des intérêts des afficheurs du Mali (GRAM), non moins patron de STELLIS-Mali, a dans une correspondance en date du 15 août 2017, répondu à la mairie du District. Il a rappelé que les allégations faites par la mairie du District leurs a surpris, dans la mesure où sa société ne dispose d'aucun panneau dans le lit du fleuve Niger, et qu'elle n'a aucun panneau qui ne respecte pas les distances réglementaires.

Aux dires, de M. Keïta, leur panneau se trouvant vers le pont tordu ne dérange en rien la sécurité, et n'entrave pas la circulation. Il a par la même occasion suggéré que la mairie du District instruise à ses services de leur donner la liste précise des panneaux qui se trouvent en irrégularité. M. Keïta avait tout de même rappelé dans sa correspondance que son entreprise comme d'autres disposent d'autorisation d'implantation dans toutes les communes du District, pour lesquels ils paient des taxes annuelles.

Il a attiré l'attention du maire du District de Bamako, sur le fait que la situation économique et sociale du Mali impose à tous les dirigeants de ce pays d'encourager l'entreprenariat jeunes et à les aider à prospérer. Il a sollicité au nom de l'association qu'il dirige une entrevue avec le maire du District afin qu'ils puissent résoudre cette incompréhension. La correspondance a été reçue à la mairie du District avec décharge le 4 septembre sous le numéro 3987, nous indique un membre de l'association, avec copie à l'appui. Depuis lors, la mairie du District n'a pas daigné répondre à l'association, malgré leur relance.

C'est alors qu'on leur apprend dans la matinée du mercredi 1 novembre 2017, que les panneaux des deux entreprises citées plus hauts et une autre de la place ont été retrouvés rabattus par les agents de la BUPE de la mairie du District de Bamako. Surpris et le cœur très serré, les dirigeants des deux entreprises ont commis un huissier afin de constater les faits. Selon notre source, les deux entreprises s'apprêtent à attaquer dans les jours à venir la mairie du District devant la justice, dans une instance en réparation de préjudices.