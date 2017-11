Mali: Enseignement - Le gouvernement valide la création de l'Agence d'Assurance Qualité

Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, souligne-le communiqué du Conseil des Ministres, le gouvernement a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence malienne d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les procédures d'assurance-qualité induisent un examen planifié et systématique des établissements et programmes de formation et de recherche afin de s'assurer de leur conformité aux normes de gestion, d'encadrement, de pédagogie, de scolarisation et d'infrastructures requises en la matière.

Les récentes mutations enregistrées dans l'enseignement supérieur de l'espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest nécessitent l'adoption de mesures juridiques et institutionnelles.

La création de l'Agence malienne d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, s'inscrit dans ce cadre. La mise en place de cette Agence vise entre autres : l'instauration d'une culture d'évaluation interne et externe dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, l'adaptation des dispositifs pédagogiques, de recherche et organisationnel des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du Mali aux standards communautaires afin de répondre aux besoins réels du développement économique et social du pays, l'amélioration de la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et le renforcement de la compétitivité, de la mobilité et de l'employabilité des diplômes.

L'adoption des présents projets de texte participe notamment de la mise en œuvre des recommandations du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) relatives à l'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.