Madagascar: CAR U14 étape 1 Maurice - Miotisoa et Maholy en quarts

Pour Maholy Razakaniaina, c'était un peu plus difficile dans le sens où ses deux matches ont duré trois tours d'horloge. Ses victoires ont été acquises contre Kagiso Ledwaba (Afrique du Sud) 6/4, 7/6 et Carla Tanguy (Réunion) 7/6, 6/2. Aujourd'hui, Maholy bataillera aussi comme Miotisoa pour une place en demi-finale. Pour cela, il faudra qu'elle passe l'obstacle kenyane dénommé Alicia Owegi, facile gagnante de Kaliana Andrianafetra sur 6/1, 6/3.

« J'ambitionne d'aller le plus loin possible dans le tournoi. Jusqu'ici j'ai pu aligner deux victoires sur des adversaires à ma portée. Le tournoi commence vraiment aujourd'hui où une place demi-finale est en jeu. Je vais me donner les moyens qu'il faut pour atteindre cette phase des demi-finales. On verra la suite mais tout se jouera sur le terrain. Je reste positive », estime Miotisoa Rasendra.

Sur les treize Malgaches en lice, sept ont pu passer le cap des 1/16es de finales et en fin d'après-midi, deux seulement ont pu se qualifier pour les quarts de finale. Il s'agit de Miotisoa Rasendra et de Maholy Razakaniaina.

