Tunisie: « La clé du changement est entre les mains des jeunes »

Je ne pense qu'il y ait un conflit, mais plutôt un décalage. Il y a une génération qui est déjà dans la mondialisation et une autre qui essaie de la mettre dans les rangs. Ce qui n'est pas possible. Les jeunes sont très en avance. Les chances existent mais il y a une crise de confiance entre les jeunes et les politiques. Pour passer le cap, il faut restaurer cette relation de confiance et qui doit être réciproque pour renouer avec les jeunes. Ce que les jeunes doivent comprendre c'est qu'ils doivent prendre les choses en main, c'est-à-dire prendre l'initiative d'opérer le changement sans la tutelle de parrains.

Vous avez parlé d'une stratégie qui vise à augmenter l'indice du bonheur et qui permet de rétablir une relation de confiance entre les jeunes et la classe politique. En quoi consiste-t-elle ?

Augmenter l'indice du bonheur est notre credo. Le bonheur est désormais mesurable et actuellement, plusieurs pays à travers le monde l'évaluent à partir d'indicateurs définis. A l'échelle mondiale, la Tunisie est classée parmi les pays en guerre. Pour faire face à cette déprime générale, on a élaboré une stratégie axée sur quatre thèmes, à savoir la citoyenneté, l'employabilité, la créativité dans le domaine sportif et des nouvelles technologies et la mobilité. Le dialogue national était le premier pas vers cette nouvelle démarche. L'implication des jeunes se poursuivra dans toutes les phases qui suivent, allant de la conception jusqu'à l'évaluation de l'ensemble de la stratégie. La société civile sera le trait d'union entre l'Etat et les jeunes.

Comment le ministère compte-t-il impliquer davantage les jeunes dans cette initiative ?

Nous allons nous focaliser sur des expériences de jeunes qui ont réussi dans leurs vocations. Nous nous concentrerons sur le chemin parcouru par ces idoles et non sur le résultat. Le message que nous voulons transmettre à partir de ces success-stories, c'est que la clé du changement est entre les mains des jeunes. Le problème ne réside pas dans la conception de la stratégie, d'ailleurs la Tunisie compte d'innombrables stratèges. Nous avons terminé les étapes du diagnostic et de la conception. Cependant, le blocage réside dans l'exécution. Nous allons fournir aux jeunes des moyens fonciers tels que les maisons des jeunes, les théâtres, pour lancer leurs initiatives et libérer leur esprit créatif. Le chef du gouvernement a pris une décision politique de mettre à la disposition des jeunes cette importante infrastructure dont regorge la Tunisie. Maintenant c'est au tour des jeunes de prendre l'initiative de changer.